Top-Medien: Sarah Keller stösst zu Radio Top

Die Top-Medien holen die Journalistin Sarah Keller an Bord. Die Schaffhauserin übernimmt ab Oktober 2022 zusammen mit Remo Müller die Co-Fachleitung der neuen «Redaktion Information». Sie übernimmt den Posten von Patrick Walther, der Radio Top per Ende Oktober verlässt.

Sarah Keller startete vor über 15 Jahren ihre journalistische Karriere als Moderatorin und Redaktorin bei Radio Munot, wo sie 2017 zur Chefredaktorin befördert wurde. Danach arbeitete sie bei Radio Südostschweiz in der Nachrichtenredaktion. Sarah Keller hat einen Bachelor of Science in Media Engineering mit Vertiefung in Digital Communication Management. Zudem absolvierte sie die Diplomausbildung Journalismus am MAZ.

Nebst ihrem neuen Engagement als Co-Fachleiterin «Redaktion Information» wird sie auch als Ausbildnerin und Chefin vom Dienst tätig sein.

«Mit Sarah Keller stösst eine Vollblut-Radiofrau zu den Top-Medien, die ihren Fokus auf die Qualitätssteigerung sowie Aus- und Weiterbildung setzen wird und mit der Region stark verwurzelt ist», sagt Top-Chefredaktorin Karin El Mais laut Mitteilung. (pd/mj)