Beobachter: Sarah Serafini wird Ressortleiterin

Am 1. November 2022 tritt Sarah Serafini ihre neue Aufgabe als Redaktionsleiterin Aktualität beim Beobachter an. In den letzten fünf Jahren war sie als Reporterin beim Newsportal Watson tätig, wo sie Beiträge zu Politik, Gesellschaft und Wirtschaft verfasste. Die 35-Jährige hat die Diplomausbildung Journalismus am MAZ absolviert.



«Sarah Serafini kennt den digitalen Journalismus, kann Lang- und Kurzstrecke, schreibt schnell, auf den Punkt und ist dabei niemals laut. Mit ihrem Fokus auf gesellschaftskritische und sozialpolitische Themen und als neugieriger, begeisterter und begeisternder Mensch passt sie sehr gut zum Beobachter», stellt Beobachter Chefredaktor Dominique Strebel in einer Mitteilung fest.



«Ich freue mich, den digitalen Transformationsprozess beim Beobachter weiter vorantreiben zu dürfen. Mich beeindruckt die positive Energie, mit der die Redaktion beim Beobachter am Werk ist und die grosse Lust, Neues auszuprobieren», so Serafini zu ihrer neuen Aufgabe. (pd/mj)