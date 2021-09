Deville: Satiresendung wird um Onlineformat erweitert

«Deville» ist nicht nur Fernsehen jeweils am Sonntag um 21.40 Uhr auf SRF 1. «Deville» kann auch Internet, heisst es in einer SRF-Mitteilung.

Unter der Woche postet die Redaktion jeweils auf ihren Social-Media-Kanälen Instagram, Facebook und Twitter tagesaktuelle satirische Beiträge. Und das «Deville»-Universum wird ab dieser Staffel um ein brandneues Format erweitert. Unter dem Namen «Deville Push» kommentiert Dominic Deville in einem Stand-up-Video einmal in der Woche die aktuellen Themen – exklusiv für die Fans auf Social Media.

SRF zeigt die 13. Staffel «Deville» ab dem 19. September 2021, jeweils am Sonntag, um 21.40 Uhr, auf SRF 1. Tickets für die Aufzeichnungen vom Samstag im Folium im Sihlcity in Zürich sind via srf.ch/deville erhältlich. (pd/cbe)