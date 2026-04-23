Causa Fischer: Schmitz muss bei «Schweiz aktuell» pausieren

Publiziert am 23.04.2026

SRF hat seinen «Schweiz aktuell»-Moderator Pascal Schmitz vorläufig vom Bildschirm abgezogen. Wann er wieder moderieren werde, sei «noch offen», zitiert Blick einen SRF-Sprecher. Der Sender analysiere «den Sachverhalt sowie die aktuellen Vorwürfe», weitere Details würden aus personalrechtlichen Gründen nicht kommuniziert.

Hintergrund sind Facebook-Posts von Schmitz aus der Zeit um 2010, die unter anderem rassistische Beleidigungen enthalten. Die Weltwoche hatte die rund 15 Jahre alten Wortmeldungen publik gemacht – wenige Tage nachdem Schmitz mit seiner Recherche zum gefälschten Covid-Zertifikat von Ex-Nationaltrainer Patrick Fischer dessen Freistellung ausgelöst hatte. Schmitz hatte zuvor bereits sein langjähriges Mandat als Stadionspeaker der Rapperswil-Jona Lakers niedergelegt.

SRF distanziert sich von den Äusserungen, nimmt seinen Redaktor aber auch in Schutz: Die Posts seien vor seinem Stellenantritt beim Sender und auf seinem privaten Facebook-Profil verfasst worden. Seit Schmitz bei SRF arbeite, habe er keine Facebook-Posts mehr veröffentlicht und sich nichts zuschulden kommen lassen. Schmitz selbst entschuldige sich «in aller Form», so der SRF-Sprecher gegenüber Blick.

Umstritten bleibt auch die Fischer-Recherche selbst. Der ehemalige Nationaltrainer hatte Schmitz bei einem Mittagessen während eines Drehs von seinem gefälschten Zertifikat erzählt. Schmitz weist den Vorwurf zurück, dabei eine Vertraulichkeitsvereinbarung verletzt zu haben: Eine Off-the-record-Abmachung müsse «explizit vor der Aussage von beiden Parteien abgeschlossen werden» – das sei nicht geschehen. Was mit dem bereits gedrehten Filmmaterial über Fischer geschieht, lässt SRF offen. (nil)