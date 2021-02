Wer am Dienstagmorgen die Basler- und die Berner-Zeitung oder den Tages-Anzeiger auf dem Tablet lesen wollte, ging leer aus. Während zwei Stunden waren die E-Papers aller Tamedia-Tageszeitungen in der Deutsch- und der Westschweiz nicht verfügbar, wie Christoph Zimmer, Chief Product Officer von Tamedia, auf Anfrage bestätigt.

Wie viele das ingesamt sind, will er nicht sagen. Jedoch nennt er den Grund für den Fehler: Dieser sei bei der Datenübermittlung in die E-Paper-App aufgetreten. «Das Problem konnte noch am Morgen behoben werden, so dass am Mittag alle Abonnentinnen und Abonnenten wieder Zugang zu ihrer E-Paper-Ausgabe hatten», erklärt Zimmer.





Tamedia hat während der Störung als Überbrückung eine PDF-Version der Zeitungen auf den Webseiten und Apps aufgeschaltet, die Interessierte gratis herunterladen konnten.

Bereits im November musste Tamedia den Tages-Anzeiger gratis zur Verfügung stellen. Damals war die TX Group einer Cyberattacke ausgesetzt respektive einem DDoS-Angriff. (eh)