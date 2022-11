Ringier Axel Springer: Schweizer Illustrierte erhält neues Design

Die Schweizer Illustrierte (SI) erscheint seit Freitag in aufgefrischtem Layout und mit zusätzlichen neuen Rubriken.

«Menschen und ihre Geschichten kommen nie aus der Mode! Die SI ist DAS Peoplemagazin der Schweiz und deshalb die perfekte Plattform für Persönlichkeiten, die bewegen und von sich Reden machen – bekannte und solche, die es in der Unterhaltungsbranche, in Kultur, der Wissenschaft, dem Sport, der Wirtschaft und der Politik noch zu entdecken gibt», so Chefredaktorin Silvia Binggeli, die den Titel im Februar übernommen hat (persoenlich.com berichtete). Für die Bernerin geht es laut einer Mitteilung zurück zu den Wurzeln. «Ich habe meine journalistische Karriere vor über 20 Jahren als Journalistenschülerin bei der Schweizer Illustrierten begonnen. Ich freue mich sehr, nun das Kultmagazin mit einem tollen Team in die Zukunft führen zu dürfen.»

Im Fokus: Persönlichkeiten

Persönlichkeiten im privaten Umfeld treffen, den Menschen hinter dem bekannten Gesicht zeigen – das ist laut Mitteilung die DNA der SI. Inhaltlich überrasche die SI neu mit zusätzlichen neuen Rubriken: In den «Gipfeltreffen»-Gesprächen tauschen sich künftig zwei Schweizer Persönlichkeiten aus unterschiedlichen Bereichen zu aktuellen Gesellschaftsfragen aus.

In «Meine Kulturwoche» geben Prominente preis, welche Filme, Bücher, Konzerte oder Kunstausstellungen sie begeistern. Zudem erzählen Schweizerinnen und Schweizer, die ins Ausland gezogen sind, was sie in der Ferne erleben und was sie an der Schweiz vermissen.

Im hinteren Teil des Magazins werden die Serviceseiten optisch aufgewertet und mit Lifestyle ausgebaut: Zu den bewährten Themen Reisen, Gesundheit, Essen, Auto, Mode und Beauty kommen neu Interior, Uhren und Nachhaltigkeit hinzu. Der erweiterte Lifestyle-Bereich erscheint auch im französischsprachigen Schwestermagazin L’Illustré.

Erweiterter Blick, aufgefrischtes Layout

Das Logo bekommt wieder einen prominenten Auftritt und wandert auf dem Cover zum linken Rand, schreibt Ringier Axel Springer Schweiz. Der wöchentlich erscheinende Inhalt werde auf dem Titel in seiner Vielfalt sichtbar. Im Heft würden klare Strukturen, neue Schriften und eine aufgeräumte Grafik für eine bessere Leserführung sorgen. «Starke Bilder – das Markenzeichen einer Illustrierten – erhalten Raum», heisst es. Der Serviceteil werde optisch aufgewertet. «Obwohl verspielte Elemente das Erscheinungsbild auffrischen, ist die Leseführung ruhiger und klarer geworden.»

«Die inhaltliche Formel der SI ist nicht neu – aber wir wollen sie stärken. Die treuen Leserinnen und Leser sollen nicht das Gefühl haben, dass sie ein komplett anderes Heft in Händen halten – nur ein aufgefrischtes, eins, das ihnen wöchentlich bekannte Persönlichkeiten näherbringt, aber auch Newcomerinnen und Newcomer präsentiert, entdecken lässt und die Vielfalt der Schweiz zeigt. Wir haben gesellschaftliche Entwicklungen im Auge. Vor allem wollen wir mit ehrlichen, relevanten Geschichten und starken Bildern von Persönlichkeiten überraschen und unterhalten», wird Silvia Binggeli zitiert.

«Silvia Binggeli hat gemeinsam mit ihrem Team eine tolle Leistung erbracht», so Roland Wahrenberger, Geschäftsführer der Publikumszeitschriften bei Ringier Axel Springer Schweiz. «Die SI wirkt frischer, jünger, eleganter und punktet mit einem relevanten Themenmix. Es macht viel Freude, dass die Schweizer Illustrierte ihr 111-Jähriges Jubiläum in diesem neuen Kleid feiern kann.» (pd/cbe)