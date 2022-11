Ob Mariah Carey, George Michael oder Frank Sinatra – ihre Songs finden über Jahrzehnte hinweg jeden Dezember ihren Weg in die internationalen Charts. Bekannte Titel wie «All I want for Christmas is you», «Last Christmas» oder «Jingle Bells» gehören genauso zur Weihnachtszeit wie der Weihnachtsmann und der geschmückte Tannenbaum. Für das «komplette Weihnachtsfeeling» begleiten die Moderatorinnen und Moderatoren von Flashback FM ihre Hörerinnen und Hörer vom 1. bis 26. Dezember mit der «perfekten Weihnachtsplaylist» durch die Adventszeit, wie es in einer Mitteilung heisst. Dabei sei der Sender von CH Media laut eigenen Angaben der schweizweit einzige Radiosender, auf welchem von morgens bis abends ausschliesslich Weihnachtshits erklingen würden.

Ab dem 27. Dezember wird auf das reguläre Programm des Senders zurückgewechselt, wo es wieder heisst: «die meisten 80er und die grössten Hits aller Zeiten». Flashback FM – respektive dessen Vorgänger-Sender Virgin Radio Switzerland – hatte das Nonstop-Weihnachtsprogramm letztes Jahr lanciert (persoenlich.com berichtete).

Das Keyvisual. (Bild: CH Media)





Selbstverständlich müssten die Hörerinnen und Hörer aber auch in der Weihnachtszeit nicht auf das «beliebte normale Musikprogramm» von Flashback FM verzichten. In der App oder auf der Webseite werde ein zusätzlicher Webstream die besten Hits von den 60er-Jahren bis heute weiterspielen.

«Egal ob beim Weihnachts-Shopping, beim Geschenke verpacken oder Guetzli backen: Mitsingen ist bei den besten Weihnachtssongs von allen Zeiten garantiert. Wir freuen uns auf eine tolle Adventszeit mit unseren Hörerinnen und Hörern», lässt sich Nicola Bomio, Leiter Radio bei CH Media, in der Mitteilung zitieren. (pd/tim)