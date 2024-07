Kanal9: Sendeunterbruch wegen Unwetter

Publiziert am 01.07.2024

Der Walliser Fernsehsender Kanal 9 kann seine Programme seit Sonntag nicht auf seinen Kanälen ausstrahlen. Das Gelände des Technopôle in Sierre (VS), wo sich das Studio befindet, wurde vom Unwetter und den folgenden Überflutungen getroffen.

«Glücklicherweise wurde unsere Ausrüstung nicht durch das Wasser beschädigt. Dennoch ist der Schaden am Gebäude sehr gross. Der Strom wurde abgeschaltet und ohne Elektrizität ist es uns nicht möglich, unsere Infrastruktur wieder in Betrieb zu nehmen und unsere Programme im Fernsehen auszustrahlen», schreibt Direktorin Marcelline Kuonen am Montag auf Anfrage von persoenlich.com.