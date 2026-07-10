Publiziert am 10.07.2026

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat der Zeitung Le Courrier im Fall Gandur Recht gegeben und die Schweiz wegen Verletzung der Meinungsfreiheit verurteilt. Das berichteten Le Courrier und die Tribune de Genève auf ihren Webseiten.

Der Fall geht auf das Jahr 2015 zurück, nachdem der Geschäftsmann Jean Claude Gandur zwei Anzeigen wegen eines Artikels im Courrier erstattet hatte. Die Strafanzeige wegen Verleumdung wurde im Juli 2019 wegen Verjährung endgültig eingestellt. Die Klage zum Schutz der Persönlichkeit gelangte hingegen bis vor das Bundesgericht, das die Tageszeitung abwies. Das Bundesgericht habe die Interessen nicht vollständig gegeneinander abgewogen, urteilte der EGMR. Er betonte, der Artikel habe auf einer gesicherten Faktenbasis beruht und keine haltlosen Behauptungen enthalten. (sda/spo)