Tsüri.ch: Simon Jacoby gibt Mehrheit an Stadtmagazin ab

«Die Strategie funktioniert, der Proof-of-Concept wurde erbracht – das Stadtmagazin hat sich einen fixen Platz in der Zürcher Medienlandschaft erarbeitet und konnte in den vergangenen Jahren auf total zehn Vollzeitstellen ausbauen», heisst es in einer Mitteilung vom Montag.

Nun sei es Zeit für eine grosse Veränderung, welche den Weg in eine stabile Zukunft weise. Der Gründer und bisherige Mehrheitsaktionär Simon Jacoby verkauft nach acht Jahren einen Teil der Firma an die Mitarbeitenden Lara Blatter und Elio Donauer, wie es heisst. «Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als dass sich zwei langjährige Mitarbeitende substanziell an der Firma beteiligen», so Jacoby. Die Bereitschaft, mit ins Risiko zu gehen, zeuge von Vertrauen in die Strategie, die Firma und die Zukunft des Journalismus.

Blatter und Donauer sind neu nicht nur Miteigentümerinnen und Miteigentümer der Tsüri AG, zusammen mit Jacoby bilden sie die Geschäftsleitung und übernehmen operativ die Verantwortung. «Nach bald fünf Jahren bei Tsüri.ch habe ich grosse Lust, noch aktiver mitzugestalten und vermehrt Verantwortung zu übernehmen», so Elio Donauer, Leiter Civic Media (Eventmanagement). Und Redaktorin Lara Blatter ergänzt: «Moderner Lokaljournalismus ist relevant für unsere Demokratie, deshalb bin ich bereit mitzugestalten.»

Die bisherige Co-Geschäftsleiterin Seraina Manser wird sich wieder verstärkt um das Member- und Communitymanagement kümmern. «Das Team ist in einer tollen Verfassung, was nicht zuletzt auch ihr Verdienst ist», lässt sich die neue Geschäftsleitung zitieren.

Das Aktionariat von Tsüri.ch besteht aus 17 Parteien. Durch die neuen Beteiligungen wird laut Mitteilung die operative Leitung gestärkt, an der Strategie des Stadtmagazins ändert sich vorläufig nichts.

Das Stadtmagazin Tsüri.ch wurde 2015 von einer Gruppe junger Journalistinnen und Journalisten gegründet und wendet sich an die 20- bis 40-Jährigen in der Stadt Zürich. Monatlich erreicht Tsüri.ch laut eigenen Angaben 80'000 Unique Clients. 1600 Personen unterstützen das Stadtmagazin als Tsüri-Member.

Das Team des Stadtmagazins besteht aus Simon Jacoby (Chefredaktor, Co-Geschäftsleitung), Lara Blatter (Redaktorin, Co-Geschäftsleitung), Elio Donauer (Civic Media, Co-Geschäftsleitung), Seraina Manser (Community), Ladina Cavelti (Projektleiterin), Antonio Auf Der Mauer (Projektleiter), Rahel Bains (Redaktionsleiterin), Isabel Brun (Redaktorin), Steffen Kolberg (Redaktor), William Stern (Züri Briefing), Jula Zwinggi (Praktikantin Civic Media), Ursina Storrer (Züri Briefing). (pd/cbe)