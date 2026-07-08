Fussball-WM: So feiert die Schweizer Presse die Nati

Publiziert am 08.07.2026

Die Portale wählen dafür unterschiedliche Zugänge: Während Blick Sekunden nach dem Sieg mit «JAAA! Die Nati steht im WM-Viertelfinal» auf die pure Freude setzt, betont der Tages-Anzeiger mit «Drama im Penaltyschiessen! Kobel hält und die Schweiz steht im WM-Viertelfinal» den dramatischen Spielverlauf. Auch Watson bleibt mit «JAAA! WM-VIERTELFINAL! Die Schweiz bezwingt Kolumbien im Penaltyschiessen» nahe an der emotionalen Schlagzeile, ebenso 20 Minuten mit «WM-Viertelfinal wir kommen! Nati siegt im Penaltyschiessen» und einem «Wir sind stolz auf euch!».

Nüchterner fallen die Titel von SRF News («Viertelfinal! Die Schweiz gewinnt im Penaltyschiessen») und Nau.ch («Nati schreibt Geschichte und steht im Viertelfinal») aus. Die NZZ ordnet das Resultat mit «Schweiz gegen Kolumbien: Die Schweiz steht im Viertelfinal! Sieg in extremis im Penaltyschiessen» ein, Blue News spricht von einem «Historischen Nati-Sieg». Schweiz heute blickt derweil bereits nach vorn: «Historisches WM-Viertelfinale gegen Argentinien: Vargas schiesst Schweiz ins Glück».

Im Viertelfinal trifft die Schweiz am 12. Juli (3 Uhr MESZ) nun auf Titelverteidiger Argentinien um Lionel Messi, der sich zuvor gegen Ägypten durchgesetzt hatte. (cbe)