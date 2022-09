Tamedia-Zeitungen

«Mit Roger Federer verliert die Schweiz ihren besten Sportler der Vergangenheit und wohl auch der Zukunft – das Attribut ‹aller Zeiten› wäre an dieser Stelle möglicherweise sogar für einmal gerechtfertigt. (…) Federer hat das Tennis neu inspiriert, ihm zu mehr Menschlichkeit und neuer Popularität verholfen wie wohl keiner vor ihm und gezeigt, dass Spitzensport trotz aller Anforderungen ein Sport im eigentlichen Sinn bleiben kann, der Freude bereitet bis in ein hohes Alter.»





Neue Zürcher Zeitung

«Jedem war klar, dass der Tag dereinst kommt, doch manch einer hat gehofft, dass er noch in weiter Ferne liegt. (…) Federer ist im internationalen Kontext ein Superstar, der auf Augenhöhe mit dem Basketballer Michael Jordan, dem Fussballer Lionel Messi oder dem Golfer Tiger Woods steht. (…) Ohne ihn wird die Tennis-Tour nicht mehr sein, was sie in den letzten 20 Jahren gewesen ist.»





Blick

«Der Schritt mag erwartet worden sein, ein Schock für die Fans ist er dennoch. Nicht nur für seine vielen Schweizer Anhänger. Mit Millionen Fans rund um den Erdball ist der Baselbieter der wohl beliebteste Tennis-Spieler der Welt. Sie alle werden ihn und seine unvergleichlichen Tennis-Künste schmerzlich vermissen.»

Schweizer Radio und Fernsehen (SRF)

«Mit seiner eleganten Art auf und neben dem Court spielte sich der Schweizer auf der ganzen Welt in die Herzen der Fans.»





CH-Media-Zeitungen

«Er schenkte uns die Illusion der Vollkommenheit. Roger Federer, der Tänzer, der Künstler, der Rekordjäger. (…) Wir drohten mit Liebesentzug, schworen der Droge ab, die er uns verabreichte. Und doch fanden wir immer wieder zu ihm zurück. Auch jene, die sich an seiner Heroisierung störten.»

Nau.ch

«Keine Frage: Der Baselbieter hat eine unglaubliche Karriere hingelegt. Seine Erfolge gehen in die Tennis-Geschichte ein. Federer wird aber auch als charismatische Persönlichkeit im Kopf bleiben. Trotzdem hat der Rücktritt jetzt einen bitteren Beigeschmack. Selbst wenn er beim Laver Cup noch ein letztes Mal aufschlagen wird: Den zur Karriere passenden Abschied wird es nicht geben.»

Bild, Deutschland

«Vielen gilt Federer als der beste Tennisspieler, den der Sport je gesehen hat. Jetzt macht er Schluss.»

La Gazetta dello Sport, Italien

«Fünfzehnter September 2022. In der Geschichte des Tennissports wird dies für immer ein historisches Datum sein. Der Tag, an dem der beliebteste, der grösste, König Roger Federer, der Welt mitteilte, dass der Laver Cup nächste Woche in der O2 Arena in London sein letztes Turnier sein wird. Das letzte Mal, dass wir Federer auf dem Platz sehen werden. Seine Magie, seine Eleganz.»

The Sun, England

«Fed Up – die Schweizer Legende gewann in seiner glanzvollen Karriere unglaubliche 20 Grand-Slam-Titel.»

L'Equipe, Frankreich

«Es wird ein emotionaler Abschied werden.»

CNN, USA

«Obwohl er an der Seite von zwei der grössten Spieler aller Zeiten spielt, hat Federer mehrere Rekorde gebrochen: Er war mit 36 Jahren die älteste Nummer 1 der Welt und stand 237 Wochen ununterbrochen an der Spitze der Weltrangliste.»

The New York Times, USA

Roger Federer, der elegante und ausdauernde Schweizer Star, der zwei Jahrzehnte lang das Herrentennis dominierte.

El País, Spanien

«Die Zeit, das Gesetz des Lebens, schliesst den aussergewöhnlichen Weg Federers ab, der als rebellischer junger Mann begann, der Schläger zerbrach und nicht leicht zu handhaben war, und ihn als ein Gentleman verlässt, der für sein Tennis und seine guten Manieren auf und neben dem Platz allgemein anerkannt ist.» (sda/cbe)

