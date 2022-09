Presseschau: So kommentieren Medien den vierten «Tatort»

St. Galler Tagblatt

Das Urteil vom Tagblatt ist niederschmetternd: «Wann lernt das SRF endlich, was ein guter Krimi ist?» Die Figuren würden so oft das Genre wechseln, dass eine glaubwürdige Charakterzeichnung kaum möglich sei. Diese Widersprüche würden in heilloser Verwirrung enden. Die deutschen Drehbuchschreiberinnen Stefanie Veith und Nina Vukovic hätten ein Drehbuch geschrieben wie ein Lochsieb, heisst es weiter. «Als habe man sich erst in der Mitte des Drehbuchs auf den Täter geeinigt, fällt Handlungsstrang um Handlungsstrang durch die Maschen, ohne weiter verfolgt zu werden.»

Blick

Kritik hagelt es auch vom Blick. Vieles wirke überzeichnet und konstruiert. Der vierte Tatort gehe «nur als bittere Pille runter». Die im ‹Tatort› dargestellten Prozesse und Abläufe der pharmazeutischen Forschung, Medikamentenzulassung und der Markteinführung in der Schweiz würden nicht der Realität entsprechen, zitiert der Blick Samuel Lanz, Mitglied der Geschäftsleitung von Interpharma, dem Interessenverband der forschenden Pharma Schweiz.

NZZ

«Dieser ‹Tatort› ist ein Placebo, ein Scheinkrimi», schreibt die NZZ. Christine Repond inszeniere nach Rezept, frei von Risiko. Die Schauspieler würden an Dialogen scheitern, die in unfreiwillige Komik kippen.

Blue News

Ganz anders fällt die Rezension von Blue News aus. Der vierte Tatort gebe sich zwar «teils arg klischiert». Dennoch lohne es sich ihn nachzuschauen, falls man ihn verpasst habe, lautet das Urteil, denn: Er sei handwerklich solide. «Kein Mega-Hit, aber auch kein Abtörner. Habe ich doch beim ‹Tatort› gucken schon ein paar Mal verzweifelt weitergezappt – diesmal nicht», schreibt die Autorin. (mj)