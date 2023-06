von Michèle Widmer

Unter dem Namen «Medienfrauenstreik» ist am Freitag eine Social-Media-Aktion im Vorfeld des Frauenstreiks vom Mittwoch gestartet. Auf Twitter richten sich die Initiantinnen und Initianten direkt mit Fragen an Chefredaktorinnen und Chefredaktoren von Schweizer Medien – darunter Tristan Brenn (SRF), Jonas Projer (NZZ am Sonntag), Arthur Rutishauser (SonntagsZeitung), Steffi Buchli (Blick Sport) oder auch Désirée Pomper (20 Minuten).



Im Vorfeld des Frauenstreiks hat sich ein medienhäuserübergreifendes Kernteam in den letzten Wochen mehrere Male getroffen, um verschiedene Aktionen zu planen. Unterstützung erhält es dieses Jahr von der Mediengewerkschaft Syndicom.

Zusammen haben das Kollektiv die fünf Kernforderungen vom grossen Medienfrauenstreik 2019 auf den neuesten Stand gebracht. Gefordert werden:

Schutz vor Belästigung

Lohngleichheit

Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Mental Health

Frauen in Führungspositionen

kein Sexismus, kein Rassismus und mehr Diversität in der Berichterstattung



«In den vier Jahren seit dem Medienfrauenstreik 2019 trugen sich auch einige gesellschaftliche Grossereignisse zu, welche Frauen und ihre Anliegen verstärkt in den Fokus rückten», ist im Rahmen der Medienfrauenforderungen auf der Website zu lesen. Gleich mehrere Medienhäuser lancierten Gleichstellungsinitiativen (EqualVoice von Ringier oder Chance 50:50 von SRF). Bei Tamedia würden Stellen konsequenter ausgeschrieben, andernorts hätten Frauen Positionen in den Teppichetagen (Tamedia, Beobachter, Republik, Watson).

Doch trotz all dem Fortschritt bleibe viel zu tun. «Mehr Frauen in den Führungsetagen reichen nicht aus, wenn kein nachhaltiger, feministischer Kulturwandel stattfindet», heisst es. Und «mehr Lohn für einzelne ist kein nennenswerter Fortschritt, wenn andere in demselben Unternehmen weiterhin schlechter bezahlt werden.» Zudem: Mehr Frauen in der Medienberichterstattung blieben eine Alibiübung, solange diese Frauen nicht den Raum, die Plattform und die Zeilenzahl kriegten, sich zu gesellschaftlich relevanten Themen zu äussern, die Themensetzung aktiv mit zu beeinflussen und ihrer Expertise ohne Widerrede und Abwertung mit Wertschätzung begegnet werde.



Über 60 Frauen, aber auch Männer aus der Medienbranche haben die Forderungen bislang unterzeichnet. Sie arbeiten unter anderem bei SRF, NZZ am Sonntag, Tamedia, Republik oder sind freischaffend tätig.

Fakten zur Gleichstellung bei Medien

Um auf die Lücken in der Gleichstellung aufmerksam zu machen, hatte das verantwortliche Kollektiv im Vorfeld vom Frauenstreik in den vergangenen Tagen bereits unterschiedliche Fakten aus der Branche auf Instagram gepostet.



Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Medienfrauenstreik (@medienfrauenstreik)



Am Mittwoch, am Frauenstreiktag selbst, werden die unterzeichneten Gleichstellungs-Forderungen in einer Redaktionstour durch Zürich persönlich bei den verschiedenen Medienhäusern übergeben.



Am Nachmittag rufen die Medienfrauen dann um 17 Uhr auf dem Kasernenareal zur Zusammenkunft auf. Gemeinsam wollen die Verantwortlichen mit den teilnehmenden Medienschaffenden mit ihren Forderungen am Frauenstreik-Umzug um 18 Uhr teilnehmen – dies mit dem Motto: «More Women More News».