Publiziert am 15.06.2026

Die am vergangenen Samstag ausgestrahlte Partie dominierte den Schweizer TV-Markt deutlich. SRF zwei erreichte mit der Übertragung einen Marktanteil von 77,4 Prozent. Online verzeichnete SRF zusätzlich 620’000 Livestream-Starts, wie SR am Montag in einer Mitteilung schreibt.

Bereits das Eröffnungsspiel Mexiko–Südafrika hatte zwei Tage zuvor durchschnittlich 482’000 Zuschauer erreicht (49,4% Marktanteil). Public Viewings sind in den Zahlen nicht enthalten.

SRF weist die Daten als vorläufig aus; sie basieren auf Mediapulse-Messungen für die Deutschschweiz (Personen ab 3 Jahren).

Im zweiten Gruppenspiel trifft die Schweiz am Donnerstag, 18. Juni 2026, auf Bosnien und Herzegowina. (pd/nil)