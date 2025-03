Tamedia

So will der Tages-Anzeiger automatisch mehr Leser erreichen

Der Tages-Anzeiger fasst Interviews mithilfe künstlicher Intelligenz zusammen. Die Redaktion prüft damit neue Wege der Inhaltsproduktion. Vom KI-Einsatz erfährt das Publikum nichts. Auch darum wird das Experiment intern kontrovers diskutiert.

Nicht nur Menschen erstellen Texte für Tages-Anzeiger & Co.: Blick in den Newsroom von Tamedia in Zürich, wo vermehrt auch KI zum Einsatz kommt. (Bild: zVg/Tamedia)