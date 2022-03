SRF: Softwarefehler verhindert «Newsflash»

von Christian Beck

Am Montag informierte SRF im Medien-Newsletter über die Sendung «SRF Newsflash», die neu auf eine trimediale Zusammenarbeit von Radio, Fernsehen und online setzt (persoenlich.com berichtete). Ausgerechnet am Montagabend konnte «SRF Newsflash» aber nicht ausgestrahlt werden. Stattdessen wurde für ein paar Sekunden eine entsprechende Infotafel eingeblendet (siehe Bild).

Der trimediale «SRF Newsflash», bei dem die 22-Uhr-Nachrichten von Radio SRF mit Bildmaterial ergänzt werden, hatte seine Premiere bereits am Donnerstag.

«SRF Newsflash»-Premiere vom Donnerstag.

«Nachdem die Ausgaben von Donnerstag und Freitag wie geplant produziert werden konnten, hat am Montag ein Softwarefehler die Produktion verhindert», so Philip Meyer, Chef vom Dienst bei der Chefredaktion Audio und Projektleiter trimedialer Newsflash, auf Anfrage von persoenlich.com. In den zahlreichen Tests im Vorfeld sowie bei den bereits erfolgreich ausgestrahlten Ausgaben von letzter Woche habe es noch keine Anzeichen für diesen Fehler gegeben. (cbe)