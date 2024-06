Das Schweizer Fernsehen belebt ein beliebtes Format aus den 1980er-Jahren. Von 1982 bis 1988 konnten jeweils im Sommer die Zuschauerinnen und Zuschauer mittels Telefonanruf mitentscheiden, welche Filme und Serien gezeigt werden. Angefangen damit hatte bereits ein Jahr zuvor das Westschweizer Fernsehen.

Der Rahmen bleibt bei der Neuauflage des Sommerwunschprogramms, das heute «Mein Wunschfilm» heisst, grundsätzlich der gleiche – nur abgestimmt wird nicht mehr per Anruf, sondern auf der Website von SRF. Dort stehen für die kommenden vier Samstagabende jeweils drei Filme zur Auswahl, wie SRF am Montag mitteilte. Anders als damals kann das Publikum diesmal nur für einen Sendeplatz pro Woche seine Stimme abgehen. Vor vierzig Jahren fand das Wunschprogramm an drei Abenden pro Woche statt.

Los geht es mit «Mein Wunschfilm» am 15. Juni mit einem von drei Musikfilme für die man aktuell seine Stimme abgehen kann. Das Voting dauert bis am Samstag um 18.30 Uhr. Kurz vor der Ausstrahlung am Samstag um 20.10 Uhr verkündet Radiomoderator Adrian Küpfer dann den Siegerfilm, wie das vor vierzig Jahren Kurt Schaad schon gemacht hatte.

In den nachfolgenden drei Wochen stehen Komödien, Wanderfilme und Romanzen zur Auswahl.