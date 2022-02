SRF: Sondersendung zum Ukraine-Konflikt

Russlands Präsident Wladimir Putin hat die Entsendung von Truppen in die Ostukraine angeordnet. Die russischen Einheiten sollen in den von Russland als unabhängige Staaten anerkannten «Volksrepubliken Luhansk und Donezk» «für Frieden sorgen». Das geht aus einem Dekret hervor, das Präsident Putin unterzeichnet hat. So heisst es in einer Mitteilung von SRF.

Wann und wie viele russische Soldaten einrücken sollen, konkretisierte der Kreml-Chef zunächst nicht. Gemäss Augenzeugen sind bereits russische Panzer vor Donezk. Die EU und die USA kündigten Sanktionen gegen Russland an. Auch das EDA verurteilt die Anerkennung der beiden ukrainischen Regionen durch Russland als «eklatante Verletzung» internationalen Rechts.

Aus aktuellem Anlass stellt SRF 1 heute Dienstagabend das Programm um und strahlt eine Sondersendung zum Ukraine-Konflikt aus, wie es weiter heisst. «SRF News Spezial» wird moderiert von Monika Schoenenberger und wird auch auf srf.ch gestreamt. Der Krimi «Der Staatsanwalt» entfällt.

«Club» zum Ukraine-Konflikt

Am Dienstagabend um 22.25 Uhr begrüsst Barbar Lüthi im «Club» zum Thema «Russland/Ukraine – Krieg in Europa?» verschiedene Expertinnen und Experten sowie SRF-Korresopondentin Luzia Tschirky, die aus Kiew zugeschaltet ist. (pd/tim)