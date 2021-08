Bundesliga in der Schweiz: Sport1 und blick.ch lancieren Zusammenarbeit

Am Freitag hat die Bundesliga-Saison begonnen – in der Schweiz sind die Fussballfans ab sofort ebenfalls am Puls, dank exklusiven Highlight-Videos von Sport1 auf blick.ch. Über die besten Momente sämtlicher Spiele hinaus wird die Sport1-Redaktion zusätzlich eigene Bewegtbildinhalte für die Userinnen und User auf blick.ch erstellen. So heisst es in einer Mitteilung vom Freitag.

So gibt es beispielsweise nach jedem Spieltag eine spezielle Rubrik, in der die Schweizer Bundesliga-Legionäre unter die Lupe genommen werden – darunter die Nationalspieler Yann Sommer, Nico Elvedi, Denis Zakaria und Breel Embolo (Borussia Mönchengladbach), Gregor Kobel und Manuel Akanji (Borussia Dortmund), Djibril Sow und Steven Zuber (Eintracht Frankfurt), Silvan Widmer und Edimilson Fernandes (Mainz 05), Admir Mehmedi (VfL Wolfsburg) und Ruben Vargas (FC Augsburg).

Steffi Buchli, Chefredaktorin Sport der Blick-Gruppe, lässt sich wie folgt zitieren: «Ich freue mich sehr, dass wir unseren Userinnen und Usern künftig noch mehr Fussballpower bieten können. Die Bundesliga bietet mit ihren zahlreichen Spielern aus der Schweiz jede Menge spannende Geschichten – mit Sport1 haben wir einen Partner gefunden, der diese Geschichten schnell und knackig erzählen kann. Und das schweizweit exklusiv auf blick.ch. Unsere Community wird begeistert sein.»

Daniel von Busse, COO TV und Mitglied der Geschäftsleitung der Sport1 GmbH: «Die Bundesliga hat auch in der Schweiz viele Fans – gerade wegen der vielen Schweizer Spieler, die in ihren Klubs tragende Rollen spielen. Dank unserer neuen Kooperation mit Blick können die User auf Blick.ch alle Spiele und alle Tore sowie weitere Videoangebote geniessen – wir freuen uns gemeinsam mit ihnen und unserem Partner auf ein ereignisreiches Auftaktwochenende!»

Bundesliga und 2. Bundesliga auf allen Kanälen

Sport1 wird ab der mit dieser Saison beginnenden neuen Rechteperiode bis einschliesslich 2024/25 seine 360-Grad-Berichterstattung über die Bundesliga und 2. Bundesliga signifikant erweitern – nachdem die Sport1 GmbH bei der Vergabe der Bundesliga-Medienrechte im Juni 2020 ihre langjährige und erfolgreiche Partnerschaft mit der DFL deutlich ausbauen konnte: Die drei umfangreichen Lizenzpakete ab der neuen Spielzeit umfassen Rechte an digitalen Highlight-Clips der Bundesliga und 2. Liga, das neue Topspiel der 2. Liga am Samstagabend live, im Free-TV exklusiv und im Livestream sowie das bereits aktuell gehaltene exklusive Highlight-Rechtepaket am Sonntag, das im «Stahlwerk Doppelpass» und in Highlight-Magazinen zur Bundesliga und 2. Liga ausgewertet wird.

Die Highlight-Clips der Bundesliga und 2. Bundesliga bilden die Basis für die Kooperation mit Blick für das Lizenzgebiet Schweiz. Die Zusammenfassungen stehen an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr auf Blick.ch bis zum jeweiligen Saisonende zum Anschauen bereit. (pd/lol)