Coronakrise: «SRF läuft derzeit zur Höchstform auf»

Die zweite Folge unseres «persoenlich.com Podcast» haben Matthias Ackeret, Verleger und Chefredaktor von persönlich, und Edith Hollenstein, Redaktionsleiterin von persoenlich.com, am Donnerstag, 19. März, aufgezeichnet. Jedoch nicht in den Redaktionsräumen der persönlich Verlags AG in Zürich-Wiedikon, sondern im Abstand von rund fünf Kilometern in ihren Homeoffices.

Die beiden diskutieren über die Berichterstattung der Schweizer Medien in der aktuellen Coronakrise und die Ausgestaltung der Soforthilfe des Bundes an die Unternehmen. Weitere Themen: SRF, «10vor10», Tages-Anzeiger und «Rundschau talk».







Die nächste Folge des «persoenlich.com Podcast» ist für den Freitag, 27. März, geplant. Sie finden die Folge 3 wiederum in unserem Newsletter und auf Spotify. Zudem werden wir im Laufe der nächsten Tage den Podcast auch auf iTunes und auf den anderen gängigen Podcast-Portalen verfügbar machen.

In Zukunft sollen neben den Redaktorinnen und Redaktoren von persönlich auch externe Gäste zu Wort kommen. (red)