Sparplan: SRF stoppt angekündigten Stellenabbau

Im Herbst 2020 kündigte das Schweizer Fernsehen wegen rückläufiger Werbeeinnahmen und für die digitale Transformation ein Spar- und Personalmassnahmen an. Rund ein Jahr später verkündete SRF-Direktorin Nathalie Wappler, dass die Aufhebung von insgesamt 233 Stellen bis Ende 2023 vollzogen werden soll (persoenlich.com berichtete).

Nun berichten die CH-Media-Titel am Freitag, dass der Personalbestand bei Radio und Fernsehen seither nicht gesunken, sondern innerhalb eines Jahres 42 Vollzeitstellen hinzugekommen seien. Laut dem SRG-Geschäftsbericht 2022, auf den sich die Zeitung bezieht, zählte SRF 2317 anstatt 2275 Vollzeitstellen.



«Der ursprünglich für 2023 angekündigte Stellenabbau ist sistiert», sagt SRF-Finanzchef Guy Luginbühl. Gegenüber der Zeitung betont er, dass sich SRF in einem Transformationsprozess befinde. Dazu gehöre neben einem Stellenabbau auch ein Stellenaufbau, vor allem in der Technologie. Die 2021 verkündeten Sparziele habe SRF per Ende 2022 erreicht.

Der SRG-Jahresbericht enthält keine Informationen darüber, wie viel Geld die einzelnen Unternehmenseinheiten ausgeben. Und genaue Zahlen gibt das Schweizer Fernsehen laut CH Media nicht bekannt. Klar sei aber: Die Einsparungen, welche die SRG 2020 angekündigt hatte, sind nicht umgesetzt worden. Die Radio- und Fernsehgesellschaft wollte 50 Millionen Franken sparen. Danach stiegen die Aufwendungen um 54 Millionen.

Mit Blick auf die anstehende Halbierungsinitiative der SVP reagieren Politiker auf den fehlenden Sparwillen der SRF-Leitung. Laut FDP-Nationalrat Christian Wasserfallen spricht dies für die Annahme der 200-Franken-Initiative. Auch Mitte-Präsident Gerhard Pfister übt in den CH-Media-Zeitungen Kritik: «Die Bekenntnisse der SRF-Führung waren und bleiben wohl nie unternehmerisch begründet, sondern nur politisch und taktisch, um Ruhe zu haben. Das ist nichts Neues, macht aber die Führungsetage von SRF nicht glaubwürdiger.» SVP-Nationalrat Gregor Rutz verweist derweil darauf, dass der neue Medienminister und Parteikollege Albert Rösti die Arbeit an der neuen SRG-Konzession zurückgestellt habe (persoenlich.com berichtete).

Jon Pult, SP-Nationalrat und Präsident der Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen, ist anderer Meinung. Die SRG befinde sich als öffentliches Medienhaus in einer wichtigen Phase der Transformation, was auch Investitionen nötig mache, sagt er gegenüber CH Media. «Zudem finde ich die Logik, wonach die SRG drastische Einsparungen vornehmen müsste, nur weil private Medienhäuser dies angeblich auch müssen, absurd und medienpolitisch grundfalsch.» (wid)