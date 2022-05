Eishockeyrechte: SRG strahlt künftig alle Spiele der Frauen-Nati aus

Auch künftig bleiben SRF, RTS, RSI und RTR laut eigenen Angaben die «erste Adresse für die Fans der Eishockey-Nationalteams» – neu sogar mit ausgebauter Liveberichterstattung, wie es in einer Mitteilung heisst. Basis dafür sei eine erneuerte Vereinbarung zwischen der SRG und der Swiss Ice Hockey Federation (SIHF) über die Ausstrahlungsrechte bis zum Ende der Saison 2027/28. Neu zeigen die SRG-Sender alle WM-Auftritte sowie alle Heim- und Auswärtsspiele des Frauen-A-Nationalteams live, wie es weiter heisst.



Ebenfalls mehr zu sehen bekomme das Schweizer Publikum die nächsten sechs Saisons von den Männern: Zusätzlich zu den Heimspielen übertragen SRF, RTS und RSI neu auch sämtliche Auswärtspartien der A-Nationalmannschaft. Die WM-Auftritte der Männer sind – wie bisher – bis mindestens 2028 live im Programm. Die entsprechenden Ausstrahlungsrechte hat sich die SRG bereits Ende 2020 in einem separaten Vertrag mit Infront Sports & Media gesichert.



Europäische Hockey-Tour neu im Angebot

Ein weiteres neues Highlight im laut eigenen Angaben «breiten Sportangebot» der SRG ist die «Euro Hockey Tour». Daran nimmt die Schweizer Nationalmannschaft in den Saisons 2022/23 und 2023/24 teil. An dem Turnier misst sich das Team von Coach Patrick Fischer mit den besten Eishockeynationen Europas: Finnland, Schweden und Tschechien. Die SRG-Sender haben die Möglichkeit, live über den hochkarätig besetzten Wettbewerb zu berichten. Für die Produktion aller Heimspiele der Nationalteams (Frauen und Männer) ist wie gewohnt die SRG verantwortlich.

«Die Schweizer Nationalteams begeistern die Sportfans aller Sprachregionen. Darum bin ich sehr glücklich, dass wir unserem Publikum in der ganzen Schweiz künftig noch mehr Livespiele bieten und die Nationalteams langfristig begleiten können. Ob mit Fraueneishockey oder der vielversprechenden ‹Euro Hockey Tour› – Spektakel auf dem Eis ist garantiert», lässt sich Roland Mägerle, Leiter Business Unit Sport SRG und SRF Sport, in der Mitteilung zitieren.



SIHF-CEO Patrick Bloch sagt: «Wir freuen uns, dass wir den Vertrag mit der SRG verlängern und um die ‹Euro Hockey Tour› erweitern konnten. Besonders erfreulich ist zudem, dass ab der kommenden Saison sämtliche Spiele der Frauen-A-Nationalmannschaft ausgestrahlt werden. Dies ist für uns und für die Entwicklung des Frauen-Eishockeys ein Meilenstein. Die Zusammenarbeit mit SRF, RTS, RSI und RTR hat sich bewährt und garantiert den Zuschauerinnen und Zuschauern in der ganzen Schweiz Eishockey auf höchstem Niveau und in Top-Qualität.» (pd/tim)