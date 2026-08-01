Publiziert am 01.08.2026

«Seit dem 20. Juli finden UKW-Tests statt. Wir gehen davon aus, dass die SRG im Herbst zu UKW zurückkehrt und auf Deutsch, Französisch und Italienisch mit jeweils drei Sendern auf UKW sendet», wird Uvek-Sprecherin Franziska Ingold in er aktuellen Ausgabe des SonntagsBlick zitiert. Das Bundesamt für Kommunikation (Bakom) werde im August die entsprechende Konzession erteilen.

SRG-Sprecherin Gianna Blum bestätigt: «Die Swisscom Broadcast AG führt im Auftrag der SRG an verschiedenen Standorten in der Schweiz technische Funktionstests durch. Diese werden auch in den kommenden Wochen fortgesetzt. Die Tests dienen dazu, die Sendeinfrastruktur zu überprüfen und die notwendigen technischen Vorbereitungen für eine Wiederaufschaltung der SRG-Programme zu treffen.» Teilweise seien noch technisch veraltete Komponenten im Einsatz. «Erst nach Abschluss der Tests und sobald klar ist, welcher Zusatzaufwand erforderlich sein wird, können wir präzisere Aussagen zu den nächsten Schritten und dem weiteren Vorgehen treffen.» Auch müssten noch Vertragsfragen mit der Swisscom geklärt werden.

Der Preis für das politisch gewollte Comeback ist happig: Die Betriebskosten des ersten Schritts werden in einem internen Papier auf rund 6,6 Millionen Franken pro Jahr beziffert. Nächstes Jahr sollen weitere Ausbauschritte folgen, die jährlich bis zu 15 Millionen Franken kosten könnten. (pd/nil)