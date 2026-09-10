Tsüri.ch

Stadtmagazin lanciert ersten eigenen Podcast

Ab Montag besprechen Simon Jacoby und Nina Graf im Format «Züri Gschwätzlets» das Zürcher Geschehen. Es ist der erste eigene Talkpodcast des Onlinemagazins, das damit einen Audiokanal aufbaut.

Moderieren den neuen Podcast (v.l.): Tsüri-Chefredaktor Simon Jacoby und Co-Chefredaktorin Nina Graf (Bild: Tsüri.ch/Tina Shayesteh)