Tsüri.ch: Stadtmagazin lanciert ersten eigenen Podcast

Der Podcast «Züri Gschwätzlets» wird wöchentlich auf Spotify, Apple Podcasts und weiteren Plattformen verfügbar sein. Laut Mitteilung besteht jede Folge aus einem persönlichen Einstieg und einem Hauptteil, in dem die beiden ein Wochenthema einordnen. Dazu kommen wiederkehrende Rubriken wie das Politik-Update «Je parle, Parlament» und der «Rant der Woche».
Man wolle einen Podcast machen, «den man auch dann gerne hört, wenn man eigentlich keine Zeit hat», lässt sich Co-Chefredaktorin Nina Graf in der Mitteilung zitieren. Es gehe darum, «kleine Geschichten» sichtbar zu machen, «die in der klassischen Berichterstattung oft untergehen», ergänzt Chefredaktor Simon Jacoby. (pd/cbe)