Medienförderung: Ständeratskommission tritt auf die Bremse

Zwei Monate nach dem Nein der Stimmbevölkerung zu einer ausgebauten Medienförderung will es die Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen des Nationalrats (KVF-N) mit einer «Light»-Vorlage versuchen (persoenlich.com berichtete). Dabei soll die unbestrittene dritte Säule des Pakets separat umgesetzt werden.



Insbesondere geht es um die Unterstützung von Aus- und Weiterbildungsinstitutionen, Nachrichtenagenturen wie Keystone-SDA und Selbstregulierungs- organisationen sowie um IT-Investitionen. Ausserdem soll der Abgabenanteil zugunsten der privaten Radios und Fernsehen erhöht werden.



Die Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen des Ständerats (KVF-S) hat nun aber mit Stichentscheid ihres Präsidenten Hans Wicki (FDP/NW) entschieden, der Kommissionsinitiative nicht zuzustimmen, wie die Parlamentsdienste am Dienstag mitteilten. Sie argumentiert mit staatspolitischen Überlegungen, wonach der Volksentscheid zu akzeptieren sei.



Die Ständeratskommission will nach eigenen Angaben einen Bericht zum Thema abwarten, um danach eine «grössere Auslegeordnung für eine zukunftsgerichtete Medienförderung» machen zu können. Mit der Initiative befasst sich nun noch einmal die Nationalratskommission.



Die zusätzliche Unterstützung des Mediensystems aus den Empfangsgebühren war im Februar an der Urne gescheitert, als unumstrittener Teil einer sonst viel kritisierten Vorlage. Bis zu 23 Millionen Franken mehr als die heutigen fünf Millionen Franken hätten es sein sollen, unter anderem für Aus- und Weiterbildung, Nachrichtenagenturen wie Keystone-SDA, IT-Projekte von Medien und den Presserat.

Der Presserat sei in der Bredouille, sagte die Stiftungsratspräsidentin des Schweizer Presserats, Martina Fehr, der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage. Die abgespeckte Vorlage wäre ein Hoffnungsschimmer. Doch bräuchte der Presserat rasche eine Lösung, um kurzfristig den Betrieb sicherzustellen. Nun sei ein Gönnerverein in der Gründung, sagte Fehr.



Die wirtschaftliche Situation der Medien ist seit längerem schwierig. Die Pandemie hat die Lage weiter verschärft. (sda/mj)