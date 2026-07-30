Publiziert am 30.07.2026

Hannes Schmid hat das Cover der am 30. Juli 2026 erschienenen Weltwoche-Sonderausgabe «Überleben in einer verrückten Welt» (Nummer 31/32) fotografiert. Damit setzt das Blatt seine Tradition von Gastkünstler-Titelbildern fort. In früheren Jahren haben unter anderen Hans Erni, Rolf Knie, Pipilotti Rist, Michel Comte, Alberto Venzago und Thomas Hirschhorn Covers gestaltet.

Für das aktuelle Motiv hat Hannes Schmid mehr als 500 eigene Originalfotos ausgewählt, die er zwischen 1978 und 1984 aufgenommen hat, und daraus ein neues Bild komponiert. Im Vordergrund erscheint Mick Jagger, den Schmid ebenfalls porträtiert hatte. «Dieses Werk reiht sich in die Tradition der Ikonen-Schaffung ein», sagt Schmid über sein Coverfoto. Damit betrete er ein Gebiet, auf dem Fotografie über das Dokumentarische hinausgehe und ins Mythische vorstosse, so der Fotograf weiter in einem Porträt in der Weltwoche-Ausgabe mit seinem Cover.

Für diesen Text besuchte Weltwoche-Autor Mark van Huisseling Schmid in Kambodscha. Darin schildert Schmid seinen Weg vom Fotografen prominenter Rockmusiker und der Marlboro-Werbekampagne für Philip Morris zum Gründer des Hilfswerks Smiling Gecko, das er vor 14 Jahren in Kambodscha aufgebaut hat. Die Organisation umfasst laut dem Porträt inzwischen einen 150 Hektar grossen Landwirtschaftsbetrieb, eine Schule mit mehreren hundert Schülerinnen und Schülern sowie ein Resort in der Nähe von Phnom Penh. Schmid, der 1946 in Zürich geboren wurde, feiert diesen Herbst seinen 80. Geburtstag.

Die Weltwoche verkauft das Titelbild als Kunstdruck in einer limitierten Auflage von 50 handsignierten und nummerierten Exemplaren. (pd/nil)