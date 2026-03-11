Gassmann Media: Stefan Niedermaier wird alleiniger Besitzer

Publiziert am 11.03.2026

Der Berner Unternehmer Stefan Niedermaier wird alleiniger Besitzer des regionalen Medienhauses Gassmann, heisst es in einer Mitteilung. Zur Gruppe gehören die beiden TV-Sender TeleBärn und TeleBielingue, das Onlineportal ajour.ch, die beiden Zeitungstitel Bieler Tagblatt und Biel Bienne, sowie die Radiosender Radio Canal 3 und Radio Bern1.

Stefan Niedermaier, der seit 2023 hälftig an der Gruppe beteiligt ist, hat per März die Anteile von Fredy Bayard vollständig übernommen. Damit werde der letzte Schritt des unabhängigen Medienhauses in eine rein regionale Eigentümerschaft vollzogen, heisst es weiter.

Die Gassmann Gruppe beschäftigt in Biel und Bern 170 Personen. Sie blickt auf eine 176-jährige Geschichte zurück. 2021 hatte der Walliser Unternehmer Fredy Bayard die Gruppe von der Gründerfamilie Gassmann übernommen und neu aufgestellt. Insbesondere wurde die digitale Transformation in den letzten fünf Jahren vorangetrieben. (pd/spo)