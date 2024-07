VSM: Stefan Wabel tritt als Geschäftsführer ab

Publiziert am 02.07.2024

Nach drei Jahren gibt Stefan Wabel den Posten als Geschäftsführer des Verlegerverbandes Schweizer Medien (VSM) ab. Per 1. Januar 2025 wechselt er in die Unternehmensleitung von CH Media und verantwortet als Chief Operating Officer (COO) die Druckereien, den Pressevertrieb sowie die Classifieds-Portale, heisst es in einer Mitteilung von CH Media. Darüber hinaus werde er für den Aufbau eines unternehmensweiten Projektmanagement-Offices besorgt sein, die Stabsbereiche führen und insbesondere Public Affairs verantworten. Zudem soll Wabel für CH Media wichtige Repräsentationsaufgaben auf regionaler und nationaler Ebene wahrnehmen sowie unternehmensweite strategische Projekte vorantreiben.

Für den VSM ist der Abgang von Wabel ein «herber Verlust», wie Präsident Andrea Masüger schreibt. Wabel habe den Verband entschieden vorangebracht in all den Themen, die für die Branche essenziell seien: Bei der Medienförderung und beim Leistungsschutzrecht, vor allem aber auch bei der grössten Herausforderung, der künstlichen Intelligenz. Wabel wird noch bis Ende des Jahres für den Verband tätig sein. Die Suche nach einer geeigneten Nachfolge werde in Kürze eingeleitet.

Wabel verfügt über langjährige Führungserfahrung in der Medienbranche und war in früheren Funktionen unter anderem für die Blick-Gruppe von Ringier tätig. Vor seiner Tätigkeit beim Verlegerverband war er zuletzt Verlagsleiter der Schaffhauser Nachrichten und zugleich stellvertretender Unternehmensleiter des regionalen Medienhauses Meier + Cie AG Schaffhausen. Er absolvierte das Studium in Kommunikation an der HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich sowie das Studium zum Executive MBA HSG an der Universität St. Gallen. Der 45-Jährige bringt zusätzlich zu seinen Kenntnissen der Schweizer Medienbranche auch fundierte Erfahrung in der politischen Arbeit inklusive eines breiten Netzwerks in Politik, Verwaltung, Wirtschaftsverbänden und anderen Branchenorganisationen mit.

«Stefan Wabel ist eine kommunikative Führungspersönlichkeit mit einem hervorragenden Netzwerk innerhalb und ausserhalb der Medienbranche. Er verfügt über breite Kenntnisse im Medienmanagement und bringt grosse Erfahrung in der erfolgreichen Leitung von anspruchsvollen Projekten mit. Eine ideale Ergänzung für unsere Unternehmensleitung», wird Michael Wanner, CEO von CH Media, zitiert.

«Als privates Medienhaus erfüllt CH Media mit seiner Vielfalt an Angeboten im Journalismus und in der Unterhaltung einen starken Service public. Ich freue mich sehr, ab dem neuen Jahr Teil der Unternehmensleitung von CH Media zu sein und als COO die strategische Weiterentwicklung und die digitale Transformation des Unternehmens tatkräftig mitzugestalten», wird Wabel zitiert.

Roland Kühne geht

Wabel folgt auf Roland Kühne, der das Unternehmen per Ende Jahr auf eigenen Wunsch verlässt. Kühne war seit 2014 in verschiedenen Funktionen in der Unternehmensleitung von CH Media (vormals AZ Medien) tätig, zwischenzeitlich hat er das Unternehmen als CEO ad interim geführt. Er verlässt das Unternehmen per Ende 2024. «Nach insgesamt zehn Jahren in unterschiedlichen, herausfordernden Positionen bei AZ Medien und der heutigen CH Media möchte ich mich nochmals weiterbilden und anschliessend beruflich etwas Neues anpacken», sagt Kühne.

«Roland Kühne hat grosse Verdienste um die heutige Position von CH Media. Er hat über die Jahre zahlreiche zentrale Projekte geführt und das Unternehmen souverän durch so manche Herausforderung manövriert. Unter anderem war er massgeblich am Aufbau des Joint Ventures CH Media beteiligt, hat verschiedene Integrationsprogramme und Portfolioprojekte geleitet und vor einem Jahr die Cyberattacke erfolgreich pariert. CH Media und ich sind ihm zu grossem Dank verpflichtet. Ich wünsche ihm für die Zukunft alles Gute», wird Michael Wanner zitiert.

Der Führungswechsel erfolgt zum Ende des Jahres, sodass eine reibungslose Übergabe und Zuordnung der Aufgaben gewährleistet sind. (pd/wid)