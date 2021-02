SRF: Steffi Buchli zu Gast im Leutschenbach

Ist die Gleichstellung nun erreicht? Oder geht der Kampf weiter? In der «Arena» kommt es am Freitag «zur grossen Feminismus-Debatte», wie SRF in einer Mitteilung schreibt. In der Runde mit dabei ist eine bei SRF «alte Bekannte»: Steffi Buchli. Die heutige Blick Sportchefin arbeitete vor ihrem Weggang im Jahr 2017 14 Jahre lang beim Schweizer Fernsehen.

Im Dezember machte sie mit einem Song von sich reden, mit dem sie dazu aufrufen wollte, trotz Corona-Schwierigkeiten positiv zu bleiben (persoenlich.com berichtete):

In der SRF-«Arena» geht es um andere Themen: Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder Lohngleichheit, aber auch um politische Beteiligung oder den Frauenanteil in den Chefetagen von Firmen.

Neben Buchli diskutieren unter anderen Tamara Funiciello, Nationalrätin SP/BE, Barbara Steinemann, Nationalrätin SVP/ZH und Elisabeth Schneider-Schneiter, Nationalrätin «Die Mitte»/BL. Sandro Brotz leitet die Diskussion.

«Arena»: Freitag, 5. Februar 2021, 22.25 Uhr, SRF 1. (pd/eh)