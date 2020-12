Sie war beseelt von der Idee, der Schweiz in dieser schwierigen Zeit ein positives Lied zu schenken: «Ich bemerkte im Alltag, wie belastet viele Leute waren. Genervt, entnervt oder gar verängstigt. In so einer Situation ist es nicht leicht, optimistisch zu bleiben», schreibt Buchli in einer Mitteilung. Buchli wird Anfang 2021 Sportchefin bei der Blick-Gruppe des Ringier-Verlags (persoenlich.com berichtete).

Noch vor ihrem Start hat Buchli ein anderes Projekt realisiert: einen Song für einen guten Zweck. Sie James Ketelby in umständlicher Prosa zu erklären versuchte, wie dieser Song in ihren Ohren tönen sollte. «James Ketelby fing Feuer, machte sich hinter die Musik und trommelte seine Freunde von JAS CRW zusammen, während ich textete und mir Ex-Subzonic-Sängerin Myrto Joannidis als Vocal-Coach nahm», heisst es weiter.

Nach zwei achtstündigen Sessions sei aus einer Idee ein Lied geworden. Alle Einnahmen für das Projekt «Trotz em C!» kommen Pro Mente Sana zu Gute.





Der Song ist ab dem 11. Dezember auf Spotify, Apple Music und Google Play verfügbar. (pd/eh)