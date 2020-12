SRF: Stellenabbau im Kulturbereich

In der Kulturabteilung des Schweizer Fernsehens sollen 30 Vollzeitstellen eingespart werden. Dies schreibt die NZZaS im Interview mit Kulturchefin Susanne Wille. Diese will diese Zahl aber wegen des Konsulationsverfahren mit den Sozialpartnern nicht weiter kommentieren, wie sie im Gespräch erklärt. Am Mittwoch, 9. Dezember soll aber gemäss der SRG-Kaderfrau über die Sparmassnahmen in ihrer Abteilung informiert werden.

Wille erläutete im Interview, dass die SRG wegen der rückläufigen Werbeeinnahmen unter Spardruck stehe. Bis 2022 seien es bei SRF 16 Millionen Franken, bis 2024 bei der SRG 50 Millionen Franken. Die SRG müsse sich neu erfinden, so Wille, um auch künftig ihren Konzessionsauftrag erfüllen und alle Menschen in der Schweiz erreichen zu können. Die Zeit sei vorbei, wo man einfach sende. Momentan könne ein Viertel der Schweizerinnen und Schweizer die SRG-Programme nicht empfangen.

Momentan sind 292 von 3043 SRF-Mitarbeitenden im Bereich Kultur tätig, das entspricht 217 Vollzeitstellen. Insgesamt beträgt das Budget für SRF Kultur 70 Millionen Franken. (ma)