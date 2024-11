Publiziert am 29.11.2024

Stephanie Leue tritt per 1. Januar 2025 die Nachfolge von Marco Rüegger als Chief Product Officer (CPO) von Ringier Medien Schweiz (RMS) an. Rüegger hat sich entschieden, das Unternehmen zu verlassen. In dieser Funktion wird Stephanie Leue Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung von RMS, heisst es in einer Mitteilung.

Leue verfügt über 16 Jahre Erfahrung im Bereich Digital Product Management und ist seit Mai 2024 als Group Product Manager im Innovation&KI-Team der Ringier-Gruppe tätig. Zuvor war sie als Chief Product Officer bei Doodle. Weitere Stationen umfassen Führungsrollen bei Eurospace, Contentful, Spreadshirt und PayPal in Deutschland. Stephanie Leue besitzt einen Bachelor of Arts der Universität Hamburg und einen MBA-Abschluss der Quadriga Hochschule Berlin.

Marco Rüegger übernahm mit Gründung von RMS Ende 2023 die Rolle als Chief Product Officer und wurde Mitglied der Geschäftsleitung (persoenlich.com berichtete). Zuvor amtete er als CPO und Mitglied der Geschäftsleitung der Blick-Gruppe, nachdem er den Bereich seit August 2022 bereits interimistisch geleitet hatte. Nach zwei laut Mitteilung «intensiven und herausfordernden Jahren» habe sich Rüegger entschieden, sein Amt niederzulegen, um seine Karriere ausserhalb von RMS weiter voranzutreiben.

«Eine noch engere Verzahnung»

Im Zuge des Ausscheidens von Marco Rüegger aus der RMS-Geschäftsleitung werden auf dieser Ebene sämtliche digitalen Verantwortlichkeiten gebündelt. Chief Digital Officer Sandro Inguscio wird künftig neben seiner bisherigen Zuständigkeit für den Bereich Digital & Distribution neu auch Product & Tech führen und auf Geschäftsleitungsebene verantworten.

Ladina Heimgartner, CEO Ringier Medien Schweiz: «Die Zusammenführung der Teams Digital & Distribution sowie Product & Tech unter der Leitung von Sandro Inguscio ermöglicht eine noch engere Verzahnung von digitaler Content-Strategie, Technologie-Entwicklung und Plattform-Management, wodurch Innovationen schneller und stringenter umgesetzt werden können. Gleichzeitig werden Silos weiter aufgebrochen, was uns erlaubt, effizienter und besser zu werden.»

Sandro Inguscios Leitungsteam besteht künftig aus seinen bisherigen Direct Reports Daniel Egli (Coordination), Laura Crimmons (Growth Management), Christian Bischoff, bisher Head of Digital und ab Mai 2025 neu in der Rolle Head of Newsroom Product sowie Flavio Razzino, bisher Nachrichtenchef der Blick-Gruppe und ebenfalls ab Mai neu in der Rolle des Head of Digital. Aus dem Bereich Product & Technology berichten Stephanie Leue als Chief Product Officer und Michael Jaggi als Chief Technology Officer direkt an Sandro Inguscio. (pd/cbe)