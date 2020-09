Ringier Axel Springer: Stiftung interessiert sich für Le Temps

Dies habe «das Zeug zu einem medienpolitischen Knall»: der Verkauf einer renommierten Tageszeitung an eine Stiftung. Die NZZ beruft sich auf mehrere Quellen, die wissen wollen, dass Ringier Axel Springer Schweiz (Rasch) derzeit intensiv mit der Stiftung Aventinus verhandeln soll. Offenbar soll die Westschweizer Tageszeitung Le Temps verkauft werden.

Es sei ein «offenes Geheimnis», dass Rasch Le Temps am liebsten «loshaben möchte». Die Tageszeitung passe nicht gut in Portfolio des Unternehmens, das vor allem Wochentitel wie die Handelszeitung, Schweizer Illustrierte oder den Beobachter verlegt. Zu jedem Preis wolle Rasch aber nicht verkaufen, schreibt die NZZ am Freitag.

Die Stiftung Aventinus, 2019 in Genf gegründet, hat gemäss Schweizerischem Handelsamtsblatt zum Ziel, «die Existenz von unabhängigen und diversifizierten Qualitätsmedien zu unterstützen und zu stimulieren». An finanziellen Mitteln soll es der Stiftung laut NZZ nicht fehlen. Rasch und Aventinus wollten die Branchengerüchte nicht kommentieren. (cbe)