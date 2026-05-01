Presserat: Stiftungspräsident Daniel Hitzig tritt zurück

Publiziert am 01.05.2026

Daniel Hitzig legt das Präsidium der Stiftung Schweizer Presserat nieder. Als Grund nennt er unterschiedliche strategische Auffassungen mit dem Stiftungsrat. Hitzig hatte das Amt erst im Juli 2025 übernommen, als Nachfolger von Martina Fehr, die die Stiftung von 2021 bis Mitte 2025 geleitet hatte (persoenlich.com berichtete).

Interimistisch übernehmen die beiden Co-Vizepräsidentinnen Franziska Engelhardt und Pia Guggenbühl das Präsidium. Die Suche nach einer geeigneten Nachfolge sei bereits eingeleitet, teilt der Stiftungsrat mit.

Vom Wechsel nicht betroffen ist der Presserat selbst, der von Susan Boos präsidiert wird. Dieser steht Publikum und Medienschaffenden weiterhin als Beschwerdeinstanz für medienethische Fragen zur Verfügung. Die Stiftung und der Presserat sind organisatorisch getrennt: Während die Stiftung die finanziellen, inhaltlichen und organisatorischen Grundlagen sicherstellt, ist der Presserat als eigentliches Ethikorgan unabhängig davon tätig. (pd/cbe)