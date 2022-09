Untersuchung: Strafanzeige gegen Sonderermittler eingereicht

Gegen den Sonderermittler des Bundes Peter Marti ist eine Strafanzeige eingereicht worden. Er hatte im Sommer Untersuchungen über eine mögliche Amtsgeheimnisverletzung im Zusammenhang mit der Crypto-Affäre eingeleitet.

Die Bundesanwaltschaft bestätigte den Eingang der Strafanzeige und leitete sie an die Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft (AB-BA) weiter, wie sie auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA schrieb. Die AB-BA bestätigte, dass gegen Marti eine Strafanzeige eingegangen ist. Was Marti vorgeworfen wird, kommentierte die AB-BA nicht. Ebenfalls gab sie keine Auskunft über die weitere Bearbeitung der Anzeige.



Laut Tamedia-Zeitungen soll Peter Lauener, der ehemalige Kommunikationschef des Innendepartements, die Anzeige eingereicht haben. Lauener stand im Fokus der durch Marti aufgenommenen Ermittlungen zu einem Informationsleak in der Crypto-Affäre. Gemäss dem Bericht der Tamedia-Zeitungen reichte Lauener nun eine Strafanzeige wegen Amtsmissbrauch gegen Marti ein. (sda/mj)