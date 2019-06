Mit einigen Unterbrüchen war Susanne van Wijk fast 20 Jahre lang im Dienste von B&B Endemol Shine und habe grosse Produktionen wie «Big Brother» oder «Üse Buurehof» miterlebt, massgeblich geprägt, oft geleitet, und zum Erfolg gebracht. Als stellvertretende Geschäftsführerin und ehemalige Finanzchefin hat sie einen wichtigen Anteil an der Neustrukturierung der Firma in den letzten Jahren, heisst es in einer Mitteilung.







«Nach intensiven und schönen Jahren bei B&B Endemol Shine, wird es Zeit für mich, mein Wissen, meine Energie und meine Kompetenzen anderweitig einzusetzen. Ich habe grosse Lust, neue Projekte anzupacken und freue mich auf viele spannende Begegnungen und neue Erfahrungen», wird van Wijk zitiert.

CEO Tommy Sturzenegger sagt laut Mitteilung: «Ich bedaure den Abgang von Susanne sehr, bedanke mich bei ihr für den grossen Einsatz - vor allem in den letzten Jahren, als Mitglied der Geschäftsleitung. Für die Zukunft wünsche ich Susanne nur das Beste.» (pd/log)