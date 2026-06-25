SRG: Susanne Wille neu im EBU-Exekutivrat

Publiziert am 25.06.2026

Susanne Wille, Generaldirektorin der SRG SSR, ist neu in den Exekutivrat der Europäischen Rundfunkunion (EBU) gewählt worden. Die Wahl fand am Donnerstag an der 96. Generalversammlung der EBU in Prag statt. Wille gehört dem elfköpfigen Gremium gemeinsam mit zwei weiteren Neugewählten an: Rhodri Talfan Davies (BBC) und Yannis Papadopoulos (ERT, Griechenland). Damit knüpft die SRG an eine langjährige Tradition an: Auch Willes Vorgänger als SRG-Generaldirektor, Gilles Marchand, war von 2016 bis 2024 Mitglied des EBU-Exekutivrats.

Als EBU-Präsidentin und Vizepräsidentin wurden Delphine Ernotte Cunci (France Télévisions) und Cilla Benkö (Sveriges Radio) für ein weiteres Zweijahresmandat wiedergewählt.

Wille selbst betonte nach der Wahl die Bedeutung der europäischen Zusammenarbeit: Der öffentliche Rundfunk stehe unter zunehmendem Druck – umso wichtiger sei es, nah am Publikum zu bleiben, die eigene Rolle zu verteidigen und sich zu transformieren. «Ich glaube an die Stärke dieser EBU-Gemeinschaft», schrieb sie auf LinkedIn. (cbe)