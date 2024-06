20 Minuten: Sven Forster wird Sportchef

Publiziert am 28.06.2024

Der neue Sportchef steht fest: Sven Forster wird ab dem 1. September die Nachfolge von Tobias Wedermann antreten, der 20 Minuten wie bereits angekündigt per Ende August verlässt. Dies schreibt 20 Minuten in einer Mitteilung.

Sven Forster stiess 2018 als Newsjournalist zu 20 Minuten. 2021 wechselte er ins Sportressort. Anfang 2024 wurde er zum stellvertretenden Ressortleiter befördert und ist zudem auch als Blattmacher im Einsatz. Davor war der Absolvent der Ringier Journalistenschule beim Blick und Rahmen seiner Ausbildung als Volontär für das ZDF in New York tätig.

Sven Forster Beförderung stehe ganz im Zeichen der Förderung der redaktionsinternen Talente, die sich durch eine überdurchschnittliche Leistung hervortun, schreibt 20 Minuten. Forster überzeuge sowohl mit seiner Fach- wie auch mit seiner Sozialkompetenz und habe den Ehrgeiz, die 20-Minuten-Sportberichterstattung weiterzuentwickeln und mit gezielten Eigenleistungen zu stärken.

Neues Team für Desk Distribution

Ebenfalls eine neue Funktion übernimmt Lucas Orellano, der ab dem 1. September die Leitung des neu geschaffenen Desks Distribution übernehmen wird. Lea Sulzberger, die weiterhin innerhalb des neuen Distributionsdesks das Team Social Media Distribution leiten wird, wird stellvertretende Leiterin Distributionsdesk.

Distributionskanäle wie Social Media, SEO oder Digital Out of Home DOOH wie auch der Bereich Digital Distribution Marketing werden zunehmend wichtiger. Um eine koordinierte Ausspielung unserer Inhalte auf diesen Kanälen sicherzustellen, gründet 20 Minuten einen Distributionsdesk. Das Ziel ist es, dass Menschen verstärkt auch ausserhalb des Print- und Online-Angebots mit 20 Minuten in Berührung kommen.

Lucas Orellano ist seit September 2020 bei 20 Minuten. Zunächst arbeitete er als Redaktor am Newsdesk. Von Oktober 2021 bis April 2024 leitete er das Ressort Bern, zwischenzeitlich auch das Ressort Luzern interimistisch. Seit April 2024 ist er als Blattmacher tätig. Vor seiner Tätigkeit bei 20 Minuten war Lucas Orellano, der über einen Masterabschluss in Anglistik und Germanistik verfügt, beim Newsportal Nau als Journalist tätig.

Lea Sulzberger stiess Mitte 2022 als Social Media Managerin zu 20 Minuten, wo sie bereits nach einem Jahr zur stellvertretenden Leiterin und auf Anfang 2024 zur Leiterin befördert wurde. Sie verfügt über einen Bachelor of Science in Media Engineering mit Vertiefung in Digital Communications Management. Davor war Sulzberger als Social Media Managerin bei Ringier und im Online Marketing bei Homegate tätig. (pd/wid)