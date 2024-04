Blick: Tobias Wedermann wird Fussballchef

Tobias Wedermann wird Fussballchef beim Blick. Der 34-jährige Zürcher, der seit 2021 Leiter der Sportredaktion von 20 Minuten ist, übernimmt per 1. September 2024 die Leitung des Fussballressorts im Team von Blick-Sport. Der bisherige Fussballchef Christian Finkbeiner rückt freiwillig auf die Stellvertreterposition.

«Mit Tobias Wedermann gewinnen wir einen profilierten Kenner der Schweizer Fussballszene und ausgezeichnet vernetzten Journalisten für diese Rolle», wird Emanuel Gisi, Head of Sports bei Blick, in einer Mitteilung zitiert. «Mit dem Gespann Wedermann und Finkbeiner an der Spitze ist unser Fussballteam bestens gerüstet für alles, was auf dem Rasen und neben dem Platz passiert.»

Bei 20 Minuten leitete Wedermann vor seiner Zeit als Sportchef drei Jahre lang das Zürich-Ressort. Seit 2018 firmierte er auch als Blattmacher Print und Online. Ab 2021 war er ausserdem Mitglied der Redaktionsleitung (persoenlich.com berichtete). (pd/cbe)