Swissinfo: SWI-Inhalte auf AOS-Portal zu lesen

Die Auslandschweizer-Organisation (ASO), Swiss Community, und der internationale Onlinedienst der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) haben ihre langjährige Kooperationsvereinbarung zur Information und Vernetzung der Fünften Schweiz erneuert, wie es in einer Mitteilung heisst.



Die ASO vertritt seit 1916 die Gesamtinteressen der rund 788'000 Auslandschweizer und informiert sie über die Schweiz. Im Auftrag des Bundes informiert der internationale Dienst der SRG, SWI Swissinfo.ch, seit 1935 die Fünfte Schweiz und die internationale, an der Schweiz interessierte Leserschaft.

Die ASO und SWI Swissinfo.ch verfolgten zusammen das Ziel, ein gemeinsames Publikum für die Information durch Nutzung von Synergien noch besser zu erreichen, so die Partner. Seit 1974 publiziert die ASO die «Schweizer Revue», eine Informationszeitschrift für die Schweizer Diaspora, die sechsmal im Jahr in vier Sprachen direkt an die Auslandschweizer adressiert ist.

Ausgewählte Inhalte von SWI Swissinfo.ch werden neu über die Website der ASO zugänglich gemacht, heisst es weiter. SWI swissinfo.ch berichtet täglich in über zehn Sprachen über internationale Aktualitäten aus einer Schweizer Perspektive und mit Bezug zur Schweiz im Mandat des Bundes.

Am Montag, dem 23. Mai 2022, erneuerten ASO-Präsident Filippo Lombardi und ASO-Direktorin Ariane Rustichelli mit SRG-Generaldirektor Gilles Marchand und SWI Swissinfo.ch-Direktorin Larissa Bieler ihre Kooperationsvereinbarung. (pd/wid)