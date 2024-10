Publiziert am 02.10.2024

Im Zuge der Neuaufstellung von Tamedia gibt es auch eine veränderte Zusammensetzung der Chefredaktion des Tages-Anzeigers (TA). Diese wird neben der Redaktion für überregionale Inhalte auch die Berichterstattung über die Grossregion Zürich verantworten, heisst es in einer internen Mitteilung, die persoenlich.com vorliegt.

Der bisherige Zürcher Zeitungsverbund (die Lokalredaktion des Tages-Anzeigers sowie die Redaktionen des Landboten in Winterthur, des Zürcher Unterländers in Bülach und der Zürichsee-Zeitung in Wädenswil) wird in den Tages-Anzeiger integriert und von der neuen Chefredaktion verantwortet. Die Redaktionsstandorte bleiben erhalten.

Das neue Leitungsteam von TA-Chefredaktorin Raphaela Birrer besteht aus Matthias Chapman (bisher), Ueli Kägi (neu) und Andreas Kunz (neu). Chapman war in diversen Führungsfunktionen im Newsroom tätig, unter anderem als Leiter des Wirtschafs- und des Reporterteams beim Newsnet und als Leiter des Newsdesks, ehe er 2023 in die Chefredaktion wechselte. Nun wird er Birrers Stellvertreter. Der langjährige TA-Sportchef Kägi wird die Integration der Zürcher Titel und Ressorts in den Tages-Anzeiger umsetzen. Kunz, der bisherige Redaktionsleiter der SonntagsZeitung, ist verantwortlich für deren Integration in den Tages-Anzeiger. Arthur Rutishauser bleibt Chefredaktor der SonntagsZeitung.

Damit wird laut Mitteilung die redaktionelle Neuaufstellung von Tamedia in Zürich auch in der Chefredaktion abgebildet. «Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und bin überzeugt, dass unser Team für diesen Transformationsprozess gut aufgestellt ist», wird Birrer in der Mitteilung zitiert.

Kerstin Hasse, Digitalstrategin und Expertin für multimediale Kanäle, wird ab 1. Januar 2025 nicht mehr Mitglied der Chefredaktion des Tages-Anzeigers sein. Über ihre künfige Tätigkeit laufen zurzeit Gespräche.

Adrian Zurbriggen, Birrers bisheriger Stellvertreter, wird zum Leiter des Digital Desks ernannt. In dieser neu geschaffenen Funktion zeichnet er für den digitalen Aufritt sämtlicher Tamedia-Titel in der Deutschschweiz verantwortlich. Am Digital Desk werden die Inhalte kanalgerecht aufbereitet und ausgespielt. (pd/cbe)