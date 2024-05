Tamedia: Tages-Anzeiger lanciert neue Kochvideoserie «Elif»

Publiziert am 06.05.2024

Die Zürcher Gastronomin mit türkischen Wurzeln lädt in der Videoserie alle zwei Wochen in die Küche ihres Restaurants Gül ein und lässt Zuschauer an ihren Rezepten teilhaben. Das teilte Tamedia am Montag mit. Die Geschichten hinter den Gerichten stünden im Mittelpunkt der Videos.

Die neue Serie startet am 6. Mai mit dem Rezept für Elifs berühmten Eiersalat. Die einzelnen Folgen erscheinen jeweils jeden zweiten Montag auf dem Instagram-Channel des «Tages-Anzeigers» und auf tagesanzeiger.ch. Die Rezepte zur Videoserie «Elif» sind exklusiv zugänglich für Abonnentinnen und Abonnenten. (pd/nil)