Die neue «Tagesschau kompakt» wird werktags um 12.45 Uhr und 18.00 Uhr ausgestrahlt, ist rund fünf Minuten lang und «informiert prägnant über das Tagesgeschehen», wie es in einer Medienmitteilung von SRF heisst. Am Wochenende entfällt die Mittagsausgabe. Die Anpassungen sind Teil des Transformations- und Sparprojekts «SRF 4.0» und wurden im vergangenen Oktober beschlossen.

Zwei bekannte, vier neue Gesichter

Zu den bisherigen Moderatoren Florence Fischer und Claudio Spescha kommen vier neue Gesichter, die durch das neue News-Flash führen: Sandra Büchi und Isabel Gajardo von der Inlandredaktion sowie Ostschweizkorrespondent Philipp Inauen und Andreas Kohli von «SRF Börse». Kohli bleibt weiterhin bei der Börsenberichterstattung tätig.

Im Gegenzug wechseln vier bisherige Moderatoren der «Tagesschau»-Nebenausgaben in andere Funktionen bei SRF. Pascal Schmitz moderiert seit März 2025 «Schweiz aktuell», Roger Aebli wird ab Sommer Fernsehkorrespondent in New York. Monika Schoenenberger ist seit April in der «Tagesschau»-Hauptausgabe zu sehen, Angélique Beldner übernimmt redaktionelle Aufgaben im SRF-Newsroom und bleibt Moderatorin von «1 gegen 100». (pd/nil)