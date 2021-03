von Edith Hollenstein

«Der Bund wollte keine eigene Impfstoffproduktion»: Der Tamedia-Artikel mit diesem Titel vom Donnerstag, 11. März, warf hohe Wellen. Mehrere Schweizer Medien hatten die «Recherche» aufgegriffen. Lonza soll der Eidgenossenschaft eine Anlage zur Produktion eines eigenen Impftstoffs angeboten haben, das Bundesamt für Gesundheit habe abgelehnt.

Das hat die Politik aufgescheucht, und in Bern wurde bereits eine Parlamentarische Untersuchungskommission PUK gefordert. Nun zeigt sich: Die Tamedia lag falsch. In der Ausgabe vom Mittwoch publizierte das Blatt eine kleine Korrektur-Meldung, versteckt in einem Einspalter-Kästchen mitten in einem Artikel im Wirtschaftsteil:



Für diese defensive Vorgehensweise gibt es harsche Kritik auf Twitter. Am Donnerstag meldet sich Tamedia via Twitter zu Wort. «Wir haben die Falschmeldung in einem grossen Beitrag präzisiert und zusätzlich den obigen Korrekturhinweis auf dieser Seite platziert», schreibt Tamedia-Redaktor Christoph Lenz.

Wir haben die Falschmeldung in einem grossen Beitrag präzisiert und zusätzlich den obigen Korrekturhinweis auf dieser Seite platziert.





Der am 11. März gross auf der Frontseite platzierte Tamedia-Bericht war Ende letzter Woche das grosse Thema im Land und beschäftigte Bern. Gesundheitsminister Alain Berset sagte an einer Medienkonferenz vom 12. März, es habe keine Offerte gegeben.