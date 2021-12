Dreikönigstagung 2022: Tagung findet erneut als Livestream statt

Schon wieder: Aufgrund der aktuellen Corona-Situation muss die Dreikönigstagung in einem digitalen Format und mit einem angepasstem Programm durchgeführt werden. Auch im letzten Jahr fand die traditionelle Neujahrsveranstaltung des Verlegerverbands Schweizer Medien virtuell statt (persoenlich.com berichtete).

In diesem Jahr findet die Dreikönigstagung am Mittwoch, 5. Januar 2022, von 9 bis 10.30 Uhr statt. «Aus dem TeleZüri-Studio übertragen wir live die Jahresansprache von Dr. Pietro Supino, Präsident des Verlegerverbandes Schweizer Medien und Verleger TX Group sowie Beiträge zum Thema ‹Meinungsbildung in Zeiten von Fake News› und zur Abstimmung über das Mediengesetz», heisst es in einem Mailing vom Donnerstag.

Der Livestream ist kostenlos. Anmelden können sich Interessierte hier. Wie es in der E-Mail heisst, erhalten die ersten 300 Teilnehmenden am 5. Januar ein Überraschungspaket per Post zugestellt. (cbe)