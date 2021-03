SRF: «Tatort» soll spannender werden

Wegen Diskriminierung

78 Tamedia-Journalistinnen protestieren

78 Tamedia-Journalistinnen protestieren

Frauen würden zurechtgewiesen und in Sitzungen abgeklemmt. Der Chefredaktor toleriert das nicht.

Frauen würden zurechtgewiesen und in Sitzungen abgeklemmt. In einem Brief an die Chefredaktion protestieren Journalistinnen gegen die «sexistische Arbeitskultur». Chefredaktor Arthur Rutishauser sagt, er toleriere Belästigung und Diskriminierung nicht.

von Edith Hollenstein