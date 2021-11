Abstimmungssonntag: Tessiner SVP will RSI-Sendungen boykottieren

Die Tessiner SVP will nach eigenen Angaben die Sendungen des Radios und Fernsehens der italienischsprachigen Schweiz (RSI) am Abstimmungssonntag boykottieren. Die Protagonisten der Partei wollen nur dem Privatsender Teleticino, privaten Radiostationen, Internetportalen und Printjournalisten Statements und Kommentare zum Abstimmungssonntag abgeben, wie die SVP Tessin auf ihrer Internetseite mitteilte.

Man sei zuversichtlich, dass diese Medien in der Lage sein werden, «professionell und unparteiisch» zu berichten, was die «politische Linie von RSI» derzeit nicht garantieren könne, hiess es in der Mitteilung der SVP weiter.

Die Verantwortlichen bei RSI wiesen die Anschuldigung zurück, eine politische Linie zu verfolgen, die eine unparteiische Berichterstattung in Frage stellen könnte. Die Aktion sei eine Initiative der SVP und sie benachteilige die Öffentlichkeit und die Bürgerinnen und Bürger der italienischsprachigen Schweiz, hiess es in einer Stellungnahme.

RSI werde am Sonntag in seinen Radio- und Fernsehsendungen sowie online über die Abstimmungen berichten. Der Sender wolle «alles in seiner Macht stehende» tun, um sicherzustellen, dass die Zuschauer und Hörerinnen Zugang zu Reaktionen und Kommentaren aller Parteien hätten – einschliesslich der SVP.

Die SVP war in der italienischsprachigen Schweiz bei den letzten eidgenössischen Wahlen fünftstärkste Kraft hinter FDP, CVP (heute Mitte), Lega und SP. Die Partei lehnt alle drei nationalen Abstimmungsvorlagen vom Sonntag – Covid-19-Gesetz, Justizinitiative und Pflegeinitiative – ab. In Umfragen stiessen das Covid-Gesetz und die Pflegeinitiative jüngst beim Volk mehrheitlich auf Zustimmung. (sda/tim)