CH Media: «The Voice» erreicht 480'000 Zuschauer

«Die aufwendige Show auf 3+ ist zum Erfolg verdammt. Denn sie ist extrem teuer», so TV-Kritiker René Hildbrand zum Staffelstart von «The Voice of Switzerland» (persoenlich.com berichtete). Der CH-Media-Sender jedenfalls ist zufrieden und vermeldet in einer Mitteilung vom Mittwoch «traumhafte Quoten», die Erstausstrahlung sei ein «Riesenerfolg» gewesen.

In der Mitteilung wird lediglich der «sensationelle» durchschnittliche Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe der 15- bis 49-Jährigen erwähnt: dieser liegt bei 23,4 Prozent. «Mit diesem Spitzenwert führte 3+ mit ‹The Voice of Switzerland› den Schweizer TV-Markt klar an», heisst es weiter. Nebst den öffentlich-rechtlichen Sendern SRF 1 (11 Prozent) und SRF zwei (2,6 Prozent) habe 3+ auch alle anderen Konkurrenten deutlich hinter sich gelassen.



Auf Anfrage von persoenlich.com gibt 3+ auch die Reichweite bekannt: 479'672 Personen hätten sich die in Köln produzierte Sendung angesehen (Nettoreichweite, alle Zuschauer über 3 Jahre, Deutschschweiz, Overnight). Bei der werberelevanten Zielgruppe waren es in absoluten Zahlen 231'000 Zuschauer.

Auf SRF 1 lief am Montagabend zwischen 20 und 21 Uhr «1 gegen 100». 464'000 Zuschauer schalteten ein. Dies entspricht einem Marktanteil von 29,8 Prozent (Nettoreichweite, alle Zuschauer über 3 Jahre, Deutschschweiz, Overnight). SRF 1 hatte hier die Nase vorn, 3+ landete in dieser Zielgruppe auf dem zweiten Platz. (cbe)