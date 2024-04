Ringier: Thomas Deléchat leitet Medien in der Romandie

Ringier Medien Schweiz (RMS) hat in der Westschweiz eine neue Struktur gebildet: Ringier Médias Suisse romande. Bisher waren die verschiedenen Redaktionen unterschiedlichen Hierarchien in Zürich zugeordnet. Die 80-köpfige Einheit umfasst laut einer Mitteilung die Redaktionen der Nachrichtenseite blick.ch/fr, der Wochenzeitung L'illustré, dem Unternehmensmagazin PME sowie von GaultMillau. Die Zusammenarbeit zwischen diesen verschiedenen Redaktionen werde verstärkt, wobei ihre redaktionelle Souveränität gewährleistet bleibe. Die Digital- und Marketingkräfte in Lausanne würden ebenfalls zusammengefasst.

Thomas Deléchat wurde zum Direktor von Ringier Médias Suisse romande ernannt. Deléchat begann seine Karriere bei Ringier im Jahr 2015, wo er zunächst für die Entwicklung der digitalen Präsenz der Marken L'illustré und GaultMillau zuständig war. Später wechselte der heute 32-Jährige zur Blick-Gruppe, wo er mit Michel Jeanneret die Blick-Redaktion in der Romandie aufbaute.

Unter der Leitung von Thomas Deléchat wird in den kommenden Wochen ein Management Board für Ringier Médias Suisse romande gebildet, wie es weiter heisst. Diese neue Struktur behalte eine starke Verbindung zu Zürich, um von der gesamten Expertise von Ringier Medien Schweiz auf nationaler Ebene zu profitieren. Max Buder, Chief Commercial Officer von RMS, wird die Westschweiz in der Geschäftsleitung von Ringier Medien Schweiz vertreten. (pd/cbe)